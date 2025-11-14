知人の男に拳銃などを売り渡したとして、元暴力団組員の僧侶の男が逮捕されました。警視庁によりますと、元暴力団組員で僧侶の開発喜成容疑者は、今年1月、茨城県の常磐自動車道のサービスエリアなどで、拳銃1丁と実弾4発などを知人の男に売り渡した疑いが持たれています。購入した知人の男もすでに逮捕されていて、その男の供述などから開発容疑者を特定し、逮捕に至ったということです。調べに対し、開発容疑者は、「話したくあ