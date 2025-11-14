昨年に続き大谷＆ジャッジが栄冠2025年の最優秀選手（MVP）が13日（日本時間14日）、米番組「MLBネットワーク」で発表され、ア・リーグではヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が2年連続3度目の受賞を果たした。ジャッジは今季打率.331で首位打者、53本塁打、114打点をマーク。OPSは両リーグトップとなる1.144を記録した。60本塁打で打点との2冠に輝いたマリナーズのカル・ローリー捕手との争いとなったが、名門ヤンキースの