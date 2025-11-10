インドメディア「スポーツキーダ」（ウェブ版）は2025年11月9日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手（31）の特集記事を組み、ファンの迷惑行為がSNSで波紋を広げていることを報じた。「大谷の赤ちゃんに警備を振り切って接近」 同メディアは、「『危険だったかもしれない』『無害な子供』、ドジャースファンが大谷翔平の赤ちゃんに警備を振り切って接近し、ファンの意見が分かれる」とのタイトルで記事を