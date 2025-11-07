巨人・中川皓太投手（３１）が６日、今季取得した国内ＦＡ権の行使について引き続き熟考していく考えを示した。Ｇ球場で自主練習を行い、キャッチボールなどで汗を流した左腕。「今、話せることは何もないです。まだ時間はあるので。ギリギリまで。まだ考えています」と心境を明かした。東海大から１５年ドラフト７位で入団し、プロ１０年目で取得。１９年には自己最多６７試合に登板し、今季は開幕こそ２軍で迎えたが、６３登