世界的アクションスター、ジャッキー・チェンが自身初となる“本人役”に挑戦。赤ちゃんパンダ救出のため、年齢を超越した99分ノンストップのモフアクションを繰り広げる映画『パンダプラン』が、2026年1月23日より全国公開される（配給：ツイン）。本作では字幕版に加え、これまで多くの映画でジャッキー・チェンの日本語吹替を担当した声優の石丸博也が限定復活する“レジェンド吹替版”の同時公開が決定した。テレビで見てい