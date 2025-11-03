１０月２３日に行われたドラフト会議では、支配下７３人、育成４３人の計１１６人が指名を受けた。会議の終了と同時に２０２６年のドラフト戦線がスタート。早くも「文句なしの１位候補」と評されているのが、東都大学野球秋季リーグ戦で史上３校目の６連覇を達成した青学大の最速１５４キロ右腕・鈴木泰成（３年＝東海大菅生）だ。身長１８７センチのスラリとした体から、角度のあるストレートを投げ込む。しなやかなフォーム