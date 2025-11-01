ブルージェイズがドジャースに対して3勝2敗と32年ぶりのワールドシリーズ（WS）制覇へ王手をかけ、10月31日（日本時間1日）にカナダ・トロントで第6戦が行われた。10月31日はハロウィーン。ハロウィーンに開催されるワールドシリーズとしては8試合目となる。過去7回のうち、5回はア・リーグの球団が勝利しているが、WSがハロウィーンに終わったことは一度もない。このデータは、ア・リーグのブルージェイズに味方するか、ドジ