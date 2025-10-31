巨人・横川凱投手が３１日、秋季キャンプ３日目にブルペン入りし、トータル３００球超えの大熱投を見せた。ジャイアンツタウンスタジアムで午前中に２度に分けて投球練習を実施。２回目は２６０球を一気に投げ込み「（過去に）ないですね。３００球ぐらい、いきたいなって思っていた」と汗をぬぐった。投げ込みの効果も実感し「やっぱり１００球超えたぐらいから力が抜けてきて、いいバランス感覚で。僕はどうしても上半身に力