イギリスのバンド・オアシスが約16年ぶりに来日公演を開催。再結成ツアー『oasis Live '25』が25日、東京ドームで初日を迎えました。ライブは、会場からの拍手と歓声が最高潮となり、リアムさんが登場。右手にマラカス、そして左手には兄ノエルさんの右手をつなぎ高く掲げて歩いてきました。両手でアニキを抱きしめ「よし、やるぞ」という兄弟の気合注入で始まりました。またステージの転換時、ボーンヘッドさんの写真が目を引きま