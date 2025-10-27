中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京10月27日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は27日の記者会見で、米軍のヘリ1機と戦闘機1機が南中国海で約30分の間にそれぞれ墜落したことについて「米国から要請があれば、人道的な観点から必要な支援を提供する用意がある」と述べた。郭報道官は「米軍機は南中国海での軍事演習中に墜落した。米国側が頻繁に軍艦や軍用機を南中国海に派遣し、武力を誇示すること