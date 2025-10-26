るるぶ&more.からの予約が便利！ ▶▶るるぶトラベルのお得な宿泊予約はコチラ！熊本県のホテル どこか懐かしい！ 自然の恵みをふんだんに使った郷土料理そばそば屋 沙羅そばの一大産地・阿蘇がある熊本県。水がきれいなエリアなのでおいしいそば店が多く、「挽きたて・打ちたて」はもちろん、地元産のそば粉にこだわる店も少なくないです。■参考記事：【熊本・黒川温泉】地元食材を味わうランチスポット4選（