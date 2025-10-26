東京農業大・勝亦陽一教授が推奨…野球パフォーマンスを向上させる“片足立ちドリル”投球ではボールをコントロールよく投げられない、打撃でもボールがバットになかなか当たらない……。そんな少年野球選手たちの悩みの原因は、実は「片足でしっかり立てていない」ところにあるかもしれない。東京農業大学の勝亦陽一教授は、立ち方で大切なのはバランスであり、バランスが悪いと次の動きの正確性やスピードが落ちたり、動きの再