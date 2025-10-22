BeeCruise（東京都品川区）が展開するコスメブランド「Lovisia（ラヴィジア）ギフトコスメシリーズ」が、人気キャラクター「ちいかわ」とコラボレーションした「Lovisia ちいかわマスコットハンドクリーム」と「Lovisia ちいかわリップクリーム ハートシリーズ」を10月31日から発売します。【画像】「みんなの“お尻”がかわいすぎる！」これが、シリコンカバーに“ちょこん”と乗った後ろ姿です！「Lovisia限定ステッカー」も