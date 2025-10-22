高市内閣は発足から一夜明けた２２日午前、本格始動した。北朝鮮による弾道ミサイル発射を受け、高市首相は予定を早めて首相官邸に入り、情報収集・分析の徹底を指示した。２７〜２９日に米国のトランプ大統領の来日が控えており、首相は記者団に「日米韓で緊密に連携して対応に万全を期している」とも強調した。首相は発射の一報を受け、１時間半ほど予定を早め、午前９時過ぎに官邸に入った。首相は記者団に対し、日本の領海