結婚なんて、もう二度としたくない」。離婚を経験した人の中には、こうした本音を抱えている人も少なくないことでしょう。一方で世の中には、離婚後に再婚し、また離婚……と、離婚と再婚に繰り返す人もいます。そして、そんな人たちのことを「自由でうらやましい存在」と感じる人も――。今回は、「恋人・夫婦仲相談所」所長の三松真由美さんが知る、離婚と再婚の狭間で苦しむ4人の女性の実話を紹介。そこには、「何度も結婚