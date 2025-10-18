料理研究家でタレントの園山真希絵との結婚が判明した、作詞・作曲家でミュージシャンのＴＡＫＥＳＨＩが最新ショットをアップした。１８日までにインスタグラムを更新し、「ＲＯＣＫな日々もギターは優しく奏でましょう」と投稿。機材の前で、黒いギターを演奏する姿を撮影した。ＴＡＫＥＳＨＩは事務所の公式サイトによると、作詞家・作曲家・アレンジャーとして幅広く活躍。都内ライブハウスで活動中バンドの楽曲が注目さ