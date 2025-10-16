ドジャースタジアムで記者会見ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、本拠地で行われるブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズへ向けてドジャースタジアム内で記者会見を行った。プレーオフで好投を続けた山本由伸、佐々木朗希両投手を本当に頼もしいと絶賛した。佐々木はここまで中継ぎとしてプレーオフ5試合に登板。防御率1.50の好結果を残している。また、山本は前日14日（同15日）の第2戦に先発し、9回1失点完投