¡ÊÅìµþÃæ±û¼Ò¡ËÅìµþÅÔÆâ¤Ç14Æü¡¢È¾Æ³ÂÎÊ¬Ìî¤ÎÆüÂæ¶¨ÎÏ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£13ÆüÌë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´¿·ÞÍ¼¿©²ñ¤ÇÍû°ïÍÎ¡Ê¤ê¤¤¤Ä¤è¤¦¡ËÃóÆüÂåÉ½¡ÊÂç»È¤ËÁêÅö¡Ë¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎ¼õÂ÷À½Â¤À¤³¦ºÇÂç¼ê¡¢ÂæÏÑÀÑÂÎÅÅÏ©À½Â¤¡ÊTSMC¡Ë¤ÎÊÆ¹©¾ì¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹µ»½Ñ¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ËÌó2Ç¯È¾¤ÎÃÙ¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯ÊÆ¾¦Ì³Ä¹´±¤¬Àè·î¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤ËÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎÊÆ¹ñÆâ¼ûÍ×¤ÎÈ¾¿ô¤òÊÆ¹ñ¤ÇÀ¸»º¤·¡¢ÊÆÂæ¤ÎÀ¸»º³ä¹ç¤¬5