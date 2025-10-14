政治評論家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネルで「ピンチは公明党！追い込まれたのは高市さんではない！老人しかいない創価学会！？」と題した動画を公開。支持基盤の弱体化に直面する公明党の現状を「消滅の危機」と断じ、その背景にある構造的な問題をデータと共に鋭く分析した。動画冒頭で竹田氏は、日経新聞の記事「公明、止まらぬ退潮傾向」を取り上げ、自民党との連立解消をちらつかせる同党の動きに言及。しかし、本