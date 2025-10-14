国内外の音楽配信市場で事業者間の競争が激しくなる中、ストリーミングサービス「スポティファイ」が９月、サービス刷新を次々と打ち出した。無料プランでも聴きたい曲を選んで再生できるようになり、有料プランではＣＤと同等以上のロスレス音質も利用可能に。スポティファイジャパンのトニー・エリソン代表に狙いを聞いた。（鶴田裕介）毎月定額を支払うことで聴き放題になる音楽配信サービスは、アップルやアマゾンなど、多