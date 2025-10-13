エルティーアール（東京都港区）が運営するベーカリーをコンセプトにした常設店「ちいかわベーカリー」が、ハロウィーン仕様のちいかわ、ハチワレ、うさぎパンと、フィナンシェを10月14日から期間限定で販売します。「ちいかわパン（黒猫）」は栗あん、「ハチワレパン（黒猫）」はほうじ茶クリーム、「うさぎパン（黒猫）」はかぼちゃあん。フィナンシェ「フィナンシェなトリオ（かぼちゃ）」は、かぼちゃ味で、ちいかわ、ハチワ