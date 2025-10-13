名古屋市の住宅街にある小さな出版社「桜山社」の代表は、企画から編集、営業までを一人で担い、創業から10年の間に43冊を出版してきました。派手さはなくとも、人の思いを丁寧に形にする、温かな本づくりを続けています。 ■本づくりの原点は“売れるより出したいもの”…たった一人で挑む“街の出版社” 名古屋市中区の「丸善」で開催されている創業10周年フェア。丸善の担当者：「瑞穂区で地元に根差して、熱意を