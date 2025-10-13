トランプ米大統領がロシアに向けて「ウクライナ戦争を早期に終わらせなければ長距離トマホークミサイルをウクライナに提供するかもしれない」と警告した。トランプ大統領は12日（現地時間）、イスラエル訪問を控えて大統領専用機で記者らに対し「トマホークは非常に強力な攻撃用武器であり、ロシアはそのような状況を望まないはず」とし、このように述べた。続いて「プーチン大統領に直接言うべきかもしれない」とし「ウクライナは