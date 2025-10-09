ロッテは９日、澤村拓一投手（３７）が今季限りで退団すると発表した。球団によると本人は「現役続行」を目指しており、来季に向けた協議を重ねてきた結果だという。２０１０年のドラフト１位で巨人に入団した澤村は、２０年９月に電撃トレードでロッテに移籍。翌２１年からは海外ＦＡで念願のＭＬＢ移籍を果たし、レッドソックスで２シーズンプレーした後、再びロッテで腕を振ってきた。今季の登板機会は２０試合にとどまり０