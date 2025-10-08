携帯電話の窃盗事件が相次ぐロンドンで、過去最大規模の摘発作戦が行われました。盗まれた携帯の多くは海外に密輸されていて、中国には1年で最大4万台が渡っていたことが分かりました。【映像】自転車で窃盗する人ロンドン警視庁は10月7日、“イギリス史上最大規模の携帯電話窃盗対策作戦”を行ったと発表しました。9月末以降、麻薬密輸や武装強盗担当の捜査員も投入し、組織の拠点などを摘発して46人を逮捕、約2000台の携帯電