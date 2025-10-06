１９９４年リレハンメル五輪フィギュアスケート女子金メダリストのオクサナ・バイウルさん（ウクライナ）が、米国にある豪邸を売り出したことが話題となっている。１６歳で五輪金メダリストとなったバイウルさんについて、英国メディア「デーリー・メール」は「生計を立てることができないため、米ルイジアナ州の自宅を売りに出すと発表した」と報じた。同メディアによると、バイウルさんは米ルイジアナ州シュリーブポートに