こんにちは！メイクアップアーティストの園佳子（そのよしこ）です。メイクって難しい…と思ってしまっていませんか？そんな人でももう大丈夫！プロのメイクアップアーティストである筆者が、垢抜けアイメイクの基本のやり方をご紹介します。【詳細】他の記事はこちら?アイメイクの順番は？アイメイクに必要なアイテムはアイシャドウ・アイライナー・マスカラですが、使う順番としてはアイシャドウ→アイライン→マスカラにすると