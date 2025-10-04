犬がやりがちなお茶目な行動 犬と暮らしていると、写真や動画に残したくなるような、愛犬のお茶目な行動をよく目撃します。飼い主にとっては日常茶飯事であり、笑って過ごしているかもしれません。 犬のお茶目な行動の意味を考えたことがあるでしょうか。可愛い行動が思わぬトラブルを生むことも考えられます。 お茶目な行動をするときの愛犬の気持ちを知り、トラブル対策をしましょう。 1.飼い主の靴下やスリッパをくわえて