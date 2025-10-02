「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（9月25日（木）〜10月1日（水））注目した数字をご紹介します。5億ドルデル、年間5億ドル超の広告運用を内製化へデルテクノロジーズは、年間5億ドル（約750億円）超にのぼるグローバル広告運用をエージェンシー委託から自社内に切り替える計画を発表した。第一弾はラテンアメリカでの検索広告とSNS施策で、今後1年以内に欧州やアジア太平洋地域へ拡大予定。長年のパートナーで