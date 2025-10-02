「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（9月25日（木）〜10月1日（水））注目した数字をご紹介します。

5億ドル

デル、年間5億ドル超の広告運用を内製化へ

デルテクノロジーズは、年間5億ドル（約750億円）超にのぼるグローバル広告運用をエージェンシー委託から自社内に切り替える計画を発表した。第一弾はラテンアメリカでの検索広告とSNS施策で、今後1年以内に欧州やアジア太平洋地域へ拡大予定。長年のパートナーであるWPPメディアをはじめ、業界全体に影響が波及する見通しだ（digiday.jp）。

50％増

ブリーチャー・リポート、NFL提携で協賛収益が50％増へ

ブリーチャー・リポートは、NFLとの初の公式シーズン契約により、協賛収益を前年比50％増やす見込みだと発表した。ワーナー・ブラザース・ディスカバリーが仲介したこの契約で、同社は試合ハイライトやスーパーボウル映像などへの特別なアクセスを獲得し、若年層に向けたデジタルファースト戦略を強化している。NFLの強力な放送実績を補完する新しいスポンサー機会の創出につながる見通しだ（digiday.jp）。

1億6000万人

Amazon DSP、シリウスXMの1億6000万人リスナーに到達可能に

Amazon AdsはシリウスXMと提携し、AmazonのDSPを利用する広告主が、パンドラやサウンドクラウドを含む月間1億6000万人以上の米国デジタルリスナーにリーチできるようになると発表した。両社はAmazonのファーストパーティデータとシリウスXMのオーディオコンテンツを組み合わせ、オムニチャネルでのフルファネル測定を強化する狙いを示した（digiday.jp）。編集部