【Numbers to know】DIGIDAY編（9/25〜10/1）： デル 、5億ドル規模の広告運用を内製化 ほか
「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（9月25日（木）〜10月1日（水））注目した数字をご紹介します。
5億ドル
デル、年間5億ドル超の広告運用を内製化へデルテクノロジーズは、年間5億ドル（約750億円）超にのぼるグローバル広告運用をエージェンシー委託から自社内に切り替える計画を発表した。第一弾はラテンアメリカでの検索広告とSNS施策で、今後1年以内に欧州やアジア太平洋地域へ拡大予定。長年のパートナーであるWPPメディアをはじめ、業界全体に影響が波及する見通しだ（digiday.jp）。
50％増
ブリーチャー・リポート、NFL提携で協賛収益が50％増へブリーチャー・リポートは、NFLとの初の公式シーズン契約により、協賛収益を前年比50％増やす見込みだと発表した。ワーナー・ブラザース・ディスカバリーが仲介したこの契約で、同社は試合ハイライトやスーパーボウル映像などへの特別なアクセスを獲得し、若年層に向けたデジタルファースト戦略を強化している。NFLの強力な放送実績を補完する新しいスポンサー機会の創出につながる見通しだ（digiday.jp）。
1億6000万人