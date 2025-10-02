日本全国から「町そば屋」が激減している。ミシュランガイド15年連続掲載の実績を持つ、両国「ほそ川」でさえも人手不足に直面し夜営業を休止しているという。そんな中、28歳のNさんは大阪から上京し「ほそ川」で修行することを決意した。しかし、後継者不足に悩む「そば業界」が直面する現実は想像以上に厳しいものだった。【前編を読む】『「美味しいそば屋」が絶滅しかけている…日本食ブームの裏で起きていた「個人店の悲劇」