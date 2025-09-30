【ストラック TEG クリムゾン】 9月30日 発売 価格：55,000円 KSCは、同社オリジナル電動ガン「ストラック TEG クリムゾン」を9月30日に発売する。価格は55,000円。 本商品は、取り回しの良いサイズ感を重視したコンパクト電動ガン。バレルやマガジンアダプター、ストックケースなど軽量を追求したオリジナルデザインで、機動性・携帯性・即応性に特化している。名