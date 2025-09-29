ジェンコは、カプセルトイ「抱きつきガメラ2【前編】」を9月20日以降、順次全国カプセルトイ販売店にて発売する。「抱きつきガメラ2【前編】」ディスプレイビジュアル本編イメージバージョン2024年末にシリーズ第1弾が発売となった指やペンに抱きつくフィギュア商品「抱きつき」シリーズ。シリーズ第2弾は、今年で60周年を迎えた大人気「ガメラ」シリーズ、平成ガメラ3部作の第2作『ガメラ2 レギオン襲来』よりG2バージョンガメ