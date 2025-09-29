Image: GoPro GoProから約9年ぶりとなる最新のジンバルがリリースされます！バッテリー性能は秀逸今回登場した「Fluid Pro AI」は、その名の通り専用のAIトラッキングモジュールを搭載し、自動で被写体をロックオンしてフレーム内に収めてくれます。 2016年に発売されたKarma Grip スタビライザーはアクションカメラ専用でしたが、今回は交換式のマウントを搭載しており、アクションカメラだ