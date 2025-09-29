画像はVivo X200 Ultra Image: Notebook check もはやカメラが主役級。スマホが登場してから、そこに搭載されるカメラは年々進化の勢いが止まりません。Apple（アップル）やGoogle（グーグル）の発表した最新機種でも軒並みカメラのスペック向上が話題の中心を占めています。 そんな中、vivo（ビボ）から次期「X300シリーズ」に対応するZEISS製カメラキットの発売が発表されました。この見た