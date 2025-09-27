床田は前日に2回2/3を7失点と炎上27日の公示で、広島は森浦大輔、床田寛樹、栗林良吏、島内颯太郎の4投手を抹消。代わって益田武尚投手を登録した。床田は今季、6完投をマークするなどチーム最多の9勝を挙げていた。しかし、26日のヤクルト戦で先発するも、2回2/3を10安打、7失点と炎上。12敗目を喫していた。広島は20日の時点でクライマックスシリーズ進出の可能性が消滅。ともに今季60登板の森浦と島内、56登板の栗林も併