2025年9月24日、韓国メディア・ファイナンシャルニュースは台湾で通行人のTシャツのデザインを旭日旗と見間違って暴行した韓国人の男が逮捕されたと伝えた。記事によると、韓国国籍のA容疑者（31）は9月18日午後6時ごろ、台北市の国立台湾師範大学近くのバス停で台湾人大学生Bさんに、着用していたTシャツのデザインについて難癖をつけて絡んだ。当時、酒に酔っていたA容疑者は、BさんのTシャツにプリントされた、赤い放射型の絵柄