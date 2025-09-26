今季はプロ初勝利を挙げるなど1軍で3試合に登板ソフトバンクは26日、前田悠伍投手が左肘関節クリーニング術を受けたと発表した。佐賀市内の病院で手術を受け無事終了。球団によると競技復帰まで3〜4か月かかる見込みとのこと。前田悠は大阪桐蔭高から2023年ドラフト1位でソフトバンクに入団。2年目の今季は開幕1軍こそ逃したが、2軍で15試合に登板し、6勝4敗、防御率1.72をマークしていた。ウエスタン・リーグ歴代最長タイと