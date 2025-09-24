この日はチームに合流してアップを行った【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間24日・フェニックス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は23日（日本時間24日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦前に行われた会見で、佐々木朗希投手を24日（同25日）に復帰させると説明した。佐々木は5月に右肩を痛めて負傷者リスト（IL）入り。8月からはマイナーで5度、先発でリハビリ登板を行った。その後はドジャース投手陣の関係で中継