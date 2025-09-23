打者では53本塁打＆OPS1.015…投手としても13先発いよいよシーズン最終盤に突入したメジャーリーグ。MLB公式サイトは22日（日本時間23日）、レギュラーシーズン最後のパワーランキングを発表した。大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手が所属するドジャースは順位を一つ上げて3位にランクイン。その原動力は、やはり二刀流の偉才の存在だった。今回のパワーランキングでは、30球団における順位に加えて各チームのMVPも