打者では53本塁打＆OPS1.015…投手としても13先発

いよいよシーズン最終盤に突入したメジャーリーグ。MLB公式サイトは22日（日本時間23日）、レギュラーシーズン最後のパワーランキングを発表した。大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手が所属するドジャースは順位を一つ上げて3位にランクイン。その原動力は、やはり二刀流の偉才の存在だった。

今回のパワーランキングでは、30球団における順位に加えて各チームのMVPも添えられた。ドジャースはブルワーズ、フィリーズに次ぐ3位に入った。そしてMVPに選ばれたのは、今年もナ・リーグMVP最有力候補に上がっている「Shohei Ohtani」だった。

今季は打者として153試合に出場し、メジャー断トツの141得点のほか、53本塁打はリーグ1位タイ、OPS1.015も同1位と圧倒的な打棒を披露している。また6月には約2年ぶりに投手としても復帰し、13試合に先発して1勝1敗、防御率3.29、41回を投げて54奪三振。登板ごとに調子を上げている。

MLB公式はチームMVP算出にあたり、「ほぼすべての打撃カテゴリーでチームをリードし、さらに投手としても復帰し、ポストシーズンへ向けて万全の調整を進めている（昨年とは違う）」と評価。そして「これ以上何を望むことがあるだろうか」と、大谷の偉大さに改めて脱帽した。（Full-Count編集部）