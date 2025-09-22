µ­»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥¦¥ì¥Ã¥È¤Ï99¥É¥ë¤Î¿·¥Ù¥Ó¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥µ¥¤¥È¡×¤òÈ¯Çä¤·¡¢¸ÜµÒÁØ³ÈÂç¤òÁÀ¤¦¡£Çä¾å¤Ï2023Ç¯ÅÙ¤ÎÌó5400Ëü¥É¥ë¤«¤é2024Ç¯ÅÙ7810Ëü¥É¥ë¤Ø45¡óÁý²Ã¤·¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤â¹¥Ä´¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤È¿·µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥µ¥¤¥È¤Ï»Ô¾ì¶¥Áè¤ò¶¯²½¤·¡¢¿·µ¬¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤È¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ³ÈÂç¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¡£ÆýÍÄ»ù¸þ¤±¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È¤Î¥¢¥¦¥ì¥Ã¥È¡ÊOwlet¡Ë¤Ï¡¢Wi-FiÂÐ±þ¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥µ¥¤¥È¡ÊDrea