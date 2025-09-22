¥¢¥¦¥ì¥Ã¥È¡¢99¥É¥ë¤Î¿·¥Ù¥Ó¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼ÅêÆþ¤Ç²¿¤òÁÀ¤¦¡©¡¡µÞÀ®Ä¹ ¥Ù¥Ó¡¼¥Æ¥Ã¥¯ ¤¬¼¨¤¹¸ÜµÒ³ÈÂç¤Î¸°
µ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥¢¥¦¥ì¥Ã¥È¤Ï99¥É¥ë¤Î¿·¥Ù¥Ó¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥µ¥¤¥È¡×¤òÈ¯Çä¤·¡¢¸ÜµÒÁØ³ÈÂç¤òÁÀ¤¦¡£
Çä¾å¤Ï2023Ç¯ÅÙ¤ÎÌó5400Ëü¥É¥ë¤«¤é2024Ç¯ÅÙ7810Ëü¥É¥ë¤Ø45¡óÁý²Ã¤·¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤â¹¥Ä´¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤È¿·µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥µ¥¤¥È¤Ï»Ô¾ì¶¥Áè¤ò¶¯²½¤·¡¢¿·µ¬¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤È¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ³ÈÂç¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¡£
ÆýÍÄ»ù¸þ¤±¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È¤Î¥¢¥¦¥ì¥Ã¥È¡ÊOwlet¡Ë¤Ï¡¢Wi-FiÂÐ±þ¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥µ¥¤¥È¡ÊDream Sight¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿·ÊÆ¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¤Î¸ÜµÒÁØ³ÈÂç¤òÁÀ¤Ã¤¿¡¢¤â¤Ã¤È¤â¼êº¢¤Ê¿·À½ÉÊ¤À
ÁÏ¶È13Ç¯¤Î¥¢¥¦¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥¢¥¦¥ì¥Ã¥È¡¦¥«¥à2¡ÊOwlet Cam 2¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥µ¥¤¥È¤¬ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¢¥¦¥ì¥Ã¥È¡¦¥«¥à2¤ÏÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£¿·¤·¤¤¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥µ¥¤¥È¤Ï²òÁüÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤â´ÊÃ±¤Ç¡¢ÆÃ¤Ëµì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬159¥É¥ë¡ÊÌó2Ëü3500±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¿·À½ÉÊ¤Ï99¥É¥ë¡ÊÌó1Ëü4600±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¦¥ì¥Ã¥È¤Î¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Ç¡¢10·î¤ËÆ±¼Ò¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Ï¥ê¥¹»á¤Ï¡¢¤³¤Î¿·À½ÉÊ¤Ï¿·µ¬¸ÜµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤ê¼êº¢¤ÇÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ï¥ê¥¹»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤«¤é¤â¤Ã¤È¤âÍ×Ë¾¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿À½ÉÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£Èà¤é¤Ï¡¢²òÁüÅÙ¤¬¤è¤ê¹â¤¯¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤¬´ÊÃ±¤Ç¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¼¡À¤Âå¥«¥á¥é¤òËÜÅö¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤Ï¤³¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤È¤Æ¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤Ï²æ¡¹¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Á´ÂÎ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¡£
¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥µ¥¤¥È¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥¦¥ì¥Ã¥È¤Ï¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Ê¥Ë¥Ã¥È¡ÊNanit¡Ë¡¢¥×¥¤¥Æ¥Ã¥¯¡ÊVTech¡Ë¡¢¥¯¥Ü¡¼¡ÊCubo¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤Û¤«¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤ÈÀµÌÌ¤«¤é¶¥Áè¤¹¤ëÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤¿¡£Ã¯¤â¤¬¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¡¦¥½¥Ã¥¯¡×¤ò¹ØÆþ¤·¡¢·ò¹¯¥Ç¡¼¥¿¤ò¼õ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÃ¯¤â¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¥Ï¥ê¥¹»á¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ì¤Ð¡¢¡Ö²æ¡¹¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼Á´ÂÎ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¤À¡£
¿·¤¿¤Ê¶¥µ»¾ì¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¥¢¥¦¥ì¥Ã¥È
¥Ù¥Ó¡¼´ØÏ¢¤ÎÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¡¦¥Ø¥ë¥¹¡ÊEveryday Health¡Ë¤ÎÄ´ººÉôÌç¡Ö¥ï¥Ã¥È¡¦¥È¥¥¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥¯¥È¡ÊWhat to Expect¡Ë¡×¤Ï¡¢2022Ç¯°Ê¹ß¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤òÄÉÀ×¤¹¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥«¡¼¤ÏºÇÂç¤Ç23¡ó¤ÎÀ®Ä¹¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÉáµÚ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ð»º½àÈ÷¥ê¥¹¥È¡Ê¥Ù¥Ó¡¼¡¦¥ì¥¸¥¹¥È¥ê¡Ë¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¿Í¤ÎÌó67¡ó¤¬¥Ù¥Ó¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ì¥¸¥¹¥È¥ê¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤â¥â¥Ë¥¿¡¼¤òÂ£¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢52¡ó¤¬½Ð»ºÁ°¤Ë¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë19¡ó¤¬½Ð»º¸å3¥«·î¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥ï¥Ã¥È¡¦¥È¥¥¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥¯¥È¤Î¥ê¥µ¡¼¥Á¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥µ¥¤¥ÈÃ´Åö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥µ¥é¡¦¥é¥¤¥¢¥ó»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¥¢¥¦¥ì¥Ã¥È¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¤Û¤«¡¢Amazon¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡ÊTarget)¡Ë¡¢¥¦¥©¥ë¥Þ¡¼¥È¡ÊWalmart¡Ë¤Ê¤É¤Î¾®ÇäÅ¹¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥½¥Ã¥¯¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥Ç¥å¥ª¡ÊDream Duo¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¡¢Æ±¤¸¥¢¥×¥ê¤Ç¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¡£99¥É¥ë¤È¤¤¤¦²Á³ÊÂÓ¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ë½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë½¾Íè¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ê¥Ë¥Ã¥È¤Î¡Ö¥Ê¥Ë¥Ã¥È¡¦¥×¥í¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¡¦¥Ù¥Ó¡¼¡¦¥â¥Ë¥¿¡¼¡ÊNanit Pro Smart Baby Monitor¡Ë¡×¤Ï299¥É¥ë¡ÊÌó4Ëü4150±ß¡Ë¤À¡£¥¢¥¦¥ì¥Ã¥È¤Î¥½¥Ã¥¯¤È¥â¥Ë¥¿¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¤Ï379¥É¥ë¡ÊÌó5Ëü6000±ß¡Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥¢¥¦¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±ÈÎÇä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°åÎÅÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤â¹â¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÎã¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£¤Î¥¥ó¥°¥¹¡¦¥É¡¼¥¿¡¼¥º¾®»ùÉÂ±¡¤ÎNICU¡Ê¿·À¸»ù½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¡Ë¤È¤ÎÄó·È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¾¦ÉÊ¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ï¡¢¥Ù¥Ó¡¼ÍÑÉÊ¤ò°·¤¦´ë¶È¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤è¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤ëÀïÎ¬¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜÀ½ÉÊ¤ÎÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤ò²á¤®¤Æ¡ÖÂ´¶È¡×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥ì¥Ã¥È¡ÊBabyletto¡Ë¤Ï2025Ç¯²Æ¡¢Æý»ù¸þ¤±²È¶ñ¥·¥ê¡¼¥º¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¼õ¤±¡¢»Ò¤É¤âÍÑ²È¶ñ¤ÎÅ¸³«¤ò³È½¼¤·¤¿¡£
»æ¤ª¤à¤Ä¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥³¥È¥ê¡¼¡ÊCoterie¡Ë¤Ï2025Ç¯9·î½é¤á¡¢¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¡¢¥í¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥Ð¡¼¥à¤Ê¤É¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥±¥¢ÍÑÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤Þ¤¿¡¢Æý»ùÍÑÊ´¥ß¥ë¥¯²ñ¼Ò¤Î¥Ü¥Ó¡¼¡ÊBobbie¡Ë¤Ï¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óD¤È¥×¥í¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î¥É¥í¥Ã¥×¤ÇÂ¿³Ñ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹´ü
¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥µ¥¤¥È¤ÎÈ¯Çä¤Ï¥¢¥¦¥ì¥Ã¥È¤¬µÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¤¢¤È¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎµÞÀ®Ä¹¤Ë¤Ï¡¢µ¬À©½ç¼é¤Î¸«Ä¾¤·¤â°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2021Ç¯11·î¡¢¥¢¥¦¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¡¦¥½¥Ã¥¯¤ò°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤ÆÌµµö²Ä¤ÇÈÎÇä¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÊÆ¿©ÉÊ°åÌôÉÊ¶É¡ÊFDA¡Ë¤Î·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ±À½ÉÊ¤òÅ¹Æ¬¤«¤éÅ±µî¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸åÇ§²Ä¤ò¼õ¤±¡¢2024Ç¯1·î¤Ë¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥½¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆºÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤Î¿Íµ¤¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢2025Ç¯¤ÎAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¦¥ì¥Ã¥È¤Ï¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥½¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ç¥å¥ª¡¦¥½¥Ã¥¯¤È¥«¥á¥é¤Î¥Ð¥ó¥É¥ë¤¬µÏ¿Åª¤ÊÇä¤ì¹Ô¤¤ò¸«¤»¤¿¡£ÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ72¡óÁý¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¤ª¤è¤Ó¥Ù¥Ó¡¼¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÇÇä¾å1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2025Ç¯Âè2»ÍÈ¾´ü¤Ï2610Ëü¥É¥ë¡ÊÌó38²¯5400Ëü±ß¡Ë¤ÎÇä¾å¹â¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ25.9¡óÁý¤Ç¡¢¥¢¥¦¥ì¥Ã¥È»Ë¾åºÇÂç¤Î¾åÈ¾´üÇä¾å¹â¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Î¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¦¥ì¥Ã¥È¤Ïº£Ç¯ÅÙ9700Ëü¡Á1²¯¥É¥ë¡ÊÌó143²¯2400Ëü±ß¡ÁÌó147²¯6700Ëü±ß¡Ë¤ÎÇä¾å¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÊªÍýÅª¤ÊÀ½ÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¦¥ì¥Ã¥È¤Ï·î³Û9.99¥É¥ë¡ÊÌó1475±ß¡Ë¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¢¥¦¥ì¥Ã¥È360¡ÊOwlet360¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥¢¥×¥êµ¡Ç½¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¡£ÍÎÁ²ñ°÷¤Ï¸½ºß6Ëü6000¿Í¤¤¤ë¡£
¥¢¥¦¥ì¥Ã¥È¤ÎºÇ¹â¥Ú¥¢¥ì¥ó¥ÈÀÕÇ¤¼Ô¡¢¥ê¥º¡¦¥Æ¥é¥ó»á¤Ï¡¢¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥µ¥¤¥È¤Ï¥¢¥¦¥ì¥Ã¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢2021Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Á°²ó¤Î¥«¥á¥é¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£¿·¤·¤¤¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎºÇ¿·¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤È2K HD¥Ó¥Ç¥ª¤òÅëºÜ¤·¡¢Wi-Fi¤Þ¤¿¤ÏBluetooth¤Ë¤è¤ë¶¯ÎÏ¤ÊÀÜÂ³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥µ¥¤¥È¤Ï¡Öµã¤À¼¸¡ÃÎ¡×µ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¨¡¨¡¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥«¥á¥é¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÉô²°¤Ç¤ÎÊª²»¤ò¿Æ¤ËÃÎ¤é¤»¤ë¤¬¡¢¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥µ¥¤¥È¤Ïµã¤À¼¤È¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÊª²»¤ò¶èÊÌ¤Ç¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉñÂæÎ¢¤Ç¤ÎºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¤³¤Îµ»½Ñ¤ò¼êº¢¤Ê²Á³ÊÂÓ¤Ç»Ô¾ì¤ËÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¥Æ¥é¥ó»á¤Ï¸À¤¦¡£¥¢¥¦¥ì¥Ã¥È¤Ï·ÀÌó¥á¡¼¥«¡¼¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¥³¥¹¥È·×»»¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ÎÂç·¿¼ÂÅ¹ÊÞ¤ò´Þ¤à¾®Çä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥Æ¥é¥ó»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¢¥¦¥ì¥Ã¥È¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¸ý¥³¥ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥½¥Ã¥¯¤Î¸ÜµÒ¤ÎÌó50¡ó¤Ï¥ì¥³¥á¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê¿äÁ¦¡Ë¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£Æ±»á¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÇ§ÃÎ¤¬¡¢¿·¤·¤¤¾¦ÉÊ¤Ë¤â¹¤¬¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¸ÜµÒ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥¢¥¦¥ì¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¥½¥Ã¥¯¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤ê¼êº¢¤Ê²Á³ÊÂÓ¤ÇËÜÅö¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¥«¥á¥é¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥Á¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·Ç§ÃÎÅÙ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¾å¤Ç¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯½ÅÍ×¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤À¡×¤È¥Æ¥é¥ó»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£
Melissa Daniels¡ÊËÝÌõ¡§Æ£¸¶ÁïÈþ¡¿¥¬¥ê¥ì¥ª¡¢ÊÔ½¸¡§ºäËÜÆäº»¡Ë