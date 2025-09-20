バンダイは、『想星のアクエリオン』より「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 想星のアクエリオン」(16,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年1月発送予定。2026年1月発送予定「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 想星のアクエリオン」(16,500円)SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] に、アクエリオンシリーズ第4作目となる『想星のアクエリオン』が登場