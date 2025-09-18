PowerDirector サイバーリンク株式会社は9月18日（木）、動画編集ソフト「PowerDirector」と、写真編集ソフト「PhotoDirector」の最新版となる2026バージョンを発表。同日よりダウンロード版の販売を開始した。なお、パッケージ版を10月24日（金）に発売予定としている。 最新バージョンでは、AIを活用した編集サポート機能が追加。「PowerDirector」においては「AI 音声翻訳」「AI 自