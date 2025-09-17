世界陸上第５日（１７日、国立競技場）男子２００メートル予選が行われ、昨夏パリ五輪代表の鵜沢飛羽（ＪＡＬ）は２０秒３９の６組３着で、準決勝進出を決めた。漫画やアニメが好きな“オタク・スプリンター”としても知られる鵜沢は、人気アニメ「ナルト」の主人公、うずまきナルトの「影分身の術」ポーズで登場。大会前は「どのポーズをやろうとか、そういうことばかり考えている」と語っていた２２歳が入場からホームの