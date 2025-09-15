――リーグ戦も残り10試合。ここからの戦いをどのように考えている？「ファイナルリーグ。一戦一戦、決勝！」――今節の愛媛戦に向け、どんな準備を？「躍動守備、粘り守備、挑戦攻撃」――試合の入り、どういった姿勢を見せたい？「最大出力」ブラウブリッツ秋田を率いる吉田謙監督の言葉には、一切の無駄がない。コンパクトにまとめて伝える。『DAZN』が「クセになる？ 独特な吉田ワールド」と題し、９月14日にホームで行なわ