T・ヘルナンデスが逆転2点二塁打を含む3安打3打点の大暴れ【MLB】ドジャース 13ー7 ジャイアンツ（日本時間14日・サンフランシスコ）ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手は13日（日本時間14日）、敵地のジャイアンツ戦で「5番・右翼」で出場し、3安打3打点の大暴れを見せた。チームの逆転勝利に貢献し、「ようやく自分らしさを取り戻してきた。怪我をする前の状態に近づいてきているし、シーズン終盤に向かって良くなっ