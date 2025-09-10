「自己中」と「ワガママ」は紙一重。ただの知り合いなら「なんだコイツ？」と腹が立つだけの身勝手発言も、愛する彼女の口から発せられたとたん、たまらなく男心をくすぐる場合があるようです。そこで今回は、10代から20代の独身男性452名に聞いたアンケートを参考に「付き合ってからなら愛おしい『ワガママなセリフ』」をご紹介します。【１】特別な日でもなんでもないタイミングでの「たまには贅沢したーい！」「『よっしゃ奮発