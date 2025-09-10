YouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」が公開した動画で、元テレビ局員の経歴を持つPR専門家の下矢一良氏が、スーパー「アキダイ」はなぜテレビに頻繁に登場するのか、そのPR戦略の秘訣を解説している。動画の冒頭で下矢氏は、アキダイが「日本で一番テレビに出ているスーパーマーケット」であり、その出演本数は年間300本にものぼると紹介。しかし、巨大なチェーン店ではなく都内に9店舗を展開する中小企業であり、必ずし